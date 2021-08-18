Алексей Текслер и руководство «Новапорт» обсудили субсидируемые маршруты

На встрече губернатора с новым директором Челябинского аэропорта шла речь о перспективах воздушных ворот региона

Во встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и нового гендиректора аэропорта Челябинск Виталия Кашина принял участие руководитель ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков, сообщает пресс-служба губернатора. Первые лица региона и сети воздушных портов обсудили перспективы развития аэропорта и вопросы господдержки предприятия.



Сергей Рудаков, а также управляющий директор Пермского аэропорта Султан Джармуханов прибыли в Челябинск, чтобы представить главе региона Виталия Кашина. Знакомством дело не ограничилось, в ходе встречи был поставлен ряд актуальных вопросов.

«Для нас аэропорт — стратегический объект, не только важнейшая часть нашей транспортной инфраструктуры, но и часть стратегического развития региона. А успех в этом напрямую связан с доступностью, наращиванием пассажиропотока, повышением интереса к региону, к его возможностям, в том числе туристическим. И мы оказываем помощь в этом направлении. Речь идет о карте и сетке маршрутов, о субсидировании, в том числе внутрирегиональных маршрутов. В прошлом году решали задачу по реновации международного терминала. Сейчас ставим перед собой задачу увеличить пассажиропоток до трех миллионов», — цитирует пресс-служба Алексея Текслера.

Виталий Кашин в свою очередь доложил о перспективах развития аэропорта.

По словам губернатора, для реализации всех инициатив области важна позиция руководства аэропорта, которому необходимо искать новые возможности расширения пассажиропотока, увеличения внимания к Челябинской области, развития новых компетенций. Кроме того, Текслер анонсировал новую кампанию по определению субсидируемых маршрутов.

Как сообщало Первое областное информагентство, в 2021 году в аэропорте Челябинск действуют 13 межрегиональных маршрутов, субсидируемых правительством региона. Кроме того, как раз в 2021 году завершена реконструкция аэропорта, его пропускная способность увеличилась до 2,5 миллиона пассажиров в год.