Алексей Текслер провел встречу с новым директором Челябинского аэропорта

Новый авианачальник представился губернатору по случаю прибытия

18 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым директором аэропорта Курчатов Виталием Кашиным, подтвердили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона. Виталий Владимирович прибыл на Южный Урал из Кемерово, где также возглавлял воздушные ворота региона.



Подробности встречи губернатора и директора аэропорта станут известны позже. Напомним, место руководителя Челябинского аэропорта стало вакантно после возбуждения уголовного дела в отношении прежнего начальника, Андрея Осипова. Он был задержан 3 марта сотрудниками регионального УФСБ, в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в сфере страхования.

45-летний Виталий Кашин окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента и Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Он возглавлял аэропорты Якутска, Ярославля, Читы, с сентября 2019 года — кемеровские воздушные ворота. Интересно, что должность гендиректора ярославского аэропорта Туношна Кашин занял также после возбуждения уголовного дела в отношении прежнего авианачальника Олега Кочанова.