Алексей Текслер доложил Денису Мантурову о реализации инвестпроектов в Челябинской области

Глава региона контролирует их лично

Встреча первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова с главами субъектов Уральского федерального округа состоялась 14 августа в формате видеосвязи. На встрече обсуждались проекты института кураторства. Это комплекс мероприятий, направленных на ускоренное социально-экономическое развитие регионов через координацию федеральных и региональных усилий, поддержку инвестиций и создание рабочих мест.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил информацию о текущем статусе значимых инвестпроектов, реализуемых на Южном Урале.

В их числе — курорт «Притяжение» в Магнитогорске. Проект направлен на создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни местных жителей. Еще одна значимая стройка — спортивно-зрелищный комплекс «РМК — Арена» в Челябинске, который станет важной площадкой для проведения спортивных и культурных мероприятий. Это будет способствовать развитию активного образа жизни и привлечению туристов в регион.

Также губернатор отметил модернизацию инфраструктуры общественного транспорта Челябинска, которая позволит улучшить качество перевозок и сделать их более доступными для горожан. В числе значимых проектов рассказал о создании производства перспективного модельного ряда мостов и передних осей на автомобильном заводе «Урал» в Миассе и других проектах.

Алексей Текслер подчеркнул, что все работы находятся под его личным контролем и реализуются в соответствии с установленными планами.