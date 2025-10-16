Любители бега раскупили все слоты на Парижский полумарафон в Челябинской области

Вторая волна регистрации на событие будет открыта 5 ноября на форуме «Россия — спортивная держава»

Любители бега проявили рекордный интерес к юбилейному X Парижскому полумарафону: все 1500 стартовых мест, поступившие в продажу 10 октября, были раскуплены в кратчайшие сроки. Организаторы события подтвердили, что на данный момент свободных слотов для участия не осталось, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году в Челябинской области состоится юбилейный, десятый по счету, Парижский полумарафон. Накануне в национальном центре «Россия» состоялось торжественное открытие регистрации на спортивное событие. Так, 10 октября в продажу поступили 1500 слотов на различные дистанции. Оказалось, что их раскупили очень быстро, доступных слотов для любителей бега не осталось.

«Не переживайте, в скором времени запустим в продажу новую партию слотов. Планируем это сделать 5 ноября в рамках международного форума „Россия — спортивная держава“ в Самаре», — прокомментировала идейный вдохновитель и организатор полумарафона Светлана Мамедалина.

Для тех, кто не успел зарегистрироваться в первой волне, это станет вторым шансом попасть на старт. Также организаторы анонсировали и третью возможность записаться на участие — она откроется уже в 2026 году, однако точные даты пока не определены.

Масштаб события впечатляет: в общей сложности в X Парижском полумарафоне смогут принять участие 5000 бегунов. Для них подготовлено девять дистанций различной протяженности — от 1 до 21 километра, что позволит присоединиться к забегу как опытным спортсменам, так и начинающим любителям бега, включая детей и подростков.

