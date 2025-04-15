Алексей Лошкин вручил грамоту челябинцу — победителю конкурса «Педагогический дебют»

Градоначальник отметил достижение молодого учителя

Глава Челябинска Алексей Лошкин вручил почетную грамоту Алексею Сычеву. Это абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя». Победа такого уровня для Челябинска — первая за 20 лет, отмечают в пресс-службе городской администрации.

Алексей Сычев — потомственный педагог. Два года он работает в Образовательном центре № 5, совмещая должности заместителя директора и учителя истории и обществознания.

«Мы надеемся, что это только начало, очень хорошее начало. И речь не только об этой победе, а о том, что вы выбрали для себя профессию учителя. Сегодня наша система образования перерождается, все больше молодых специалистов приходят работать в наши школы. И я очень рад, что у нас есть такие примеры, как вы. Поздравляю с яркой победой в авторитетном конкурсе с высокой конкуренцией. Для нас это весомая и значимая оценка качества образования Челябинска. Желаю вам успехов в работе, чтобы знания и компетенции, которые вы будете приобретать, передавались ученикам»,— отметил Алексей Лошкин.

С победой Алексея Сычева уже поздравлял губернатор Алексей Текслер.

Челябинскую область на конкурсе представляла команда из 11 педагогов. В тройку победителей в номинации «Молодые классные руководители» вошла учитель математики из ИТ‑лицея «Привилегия» Анастасия Меркулова.