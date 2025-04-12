Учитель истории из Челябинска стал победителем Всероссийского педагогического конкурса

Регион представляла команда из 11 педагогов

Накануне, 11 апреля, в Москве прошел очный этап XX Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», в рамках которого определили лучших молодых педагогов. В число победителей вошли сразу два преподавателя из Челябинска, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

Абсолютным победителем в номинации «Молодые учителя» стал учитель истории и обществознания из образовательного центра № 5 Челябинска Алексей Сычев. Учитель математики из ИТ-лицея «Привилегия» Анастасия Меркулова вошла в тройку победителей в номинации «Молодые классные руководители».

Челябинскую область представляла команда из 11 педагогов.

Всего в юбилейном конкурсе приняли участие более 200 педагогов со всей страны. Их оценивали в таких номинациях, как «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые управленцы», «Педагог-наставник» и других.

В рамках конкурса молодые преподаватели также общались с ведущими педагогами страны, встречались с представителями Госдумы и Минпросвещения России и принимали участие в круглых столах.