Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил преподавателя истории и обществознания образовательного центра № 5 Челябинска Алексея Сычева с победой во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
«Уважаемый Алексей Сергеевич! От всей души поздравляю вас со знаковой победой. Особую ценность этому триумфу придает тот факт, что вы стали абсолютным победителем в номинации „Молодые учителя“, где была наивысшая степень конкуренции»,— отметил Алексей Текслер.
Губернатор подчеркнул, что гордится тем, что лучшим молодым учителем России стал именно педагог из Челябинской области, и пожелал ему новых профессиональных высот.
Алексей Сычев — потомственный учитель. Образование он получал в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете.
Напомним, победителей XX Всероссийского конкурса определили накануне в Москве.