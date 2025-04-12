Алексей Текслер поздравил челябинского преподавателя с победой во Всероссийском конкурсе

Алексей Сычев — потомственный учитель

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил преподавателя истории и обществознания образовательного центра № 5 Челябинска Алексея Сычева с победой во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Уважаемый Алексей Сергеевич! От всей души поздравляю вас со знаковой победой. Особую ценность этому триумфу придает тот факт, что вы стали абсолютным победителем в номинации „Молодые учителя“, где была наивысшая степень конкуренции»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что гордится тем, что лучшим молодым учителем России стал именно педагог из Челябинской области, и пожелал ему новых профессиональных высот.

Алексей Сычев — потомственный учитель. Образование он получал в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете.

Напомним, победителей XX Всероссийского конкурса определили накануне в Москве.