Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ

Руководить университетом он будет до 2028 года

Александр Вагнер с 21 апреля 2023 года утвержден в должности ректора Южно-Уральского государственного университета. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом Александр Рудольфович сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

В комментарии для нашего информагентства он сказал, что цели ЮУрГУ остаются тесно связанными с развитием всего региона.

«Одна из ближайших больших задач — это создание межуниверситетского кампуса и наполнение его смыслами», — отметил ректор.

Он также добавил, что приоритетными научными и образовательными направлениями для ЮУрГУ на ближайшее будущее станут экология, интеллектуальное производство и материаловедение.

В должности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер будет находиться пять лет — до 20 апреля 2028 года.

Напомним, что новый ректор фактически возглавляет университет с 23 июня 2022 года, когда он был назначен исполняющим обязанности первого руководителя.

Александр Вагнер — выпускник Томского политехнического университета. Учился по специальности «Физика атомного ядра и частиц». В 2016 году окончил «Программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства». Годом позже прошел программу повышения квалификации «Школа ректоров 10: настройка стратегии университета» на базе Московской школы управления «Сколково».

С 2016 по 2019 год Вагнер координировал сотрудничество Томского политеха с Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN, Женева, Швейцария).

В 2020 году Александр Вагнер назначен проректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), также он был директором Политехнического института ДВФУ.

Вскоре после назначения на должность и. о. ректора Александр Вагнер дал большое интервью Первому областному информагентству.