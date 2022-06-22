Александр Вагнер официально возглавил крупнейший вуз Челябинска — ЮУрГУ

Назначение пришло из Минобрнауки РФ

Министерство науки и высшего образования РФ официально назначило Александра Вагнера исполняющим обязанности ректора ЮУрГУ. Об этом в среду, 22 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 23 июня исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета назначен Вагнер Александр Рудольфович», — уведомляет Минобрнауки.

Александру Вагнеру 38 лет. Он выпускник Томского политехнического университета. Учился по специальности «Физика атомного ядра и частиц». Вагнер является представителем сильнейшей в Сибири научно-педагогической школы в области атомной науки и техники. В 2016 году окончил «Программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства» в Томском государственном университете. В 2017 году прошел программу повышения квалификации «Школа ректоров 10: настройка стратегии университета» на базе Московской школы управления «Сколково».

С 2016 по 2019 год от лица Томского политехнического университета Вагнер координировал сотрудничество с крупнейшей в мире лабораторией по физике высоких энергий — «Европейская организация по ядерным исследованиям» (CERN, Женева, Швейцария). Благодаря этим усилиям Томский политех был официально принят в крупнейшие эксперименты на Большом адронном коллайдере.

В 2020 году Александр Вагнер назначен проректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), также он был директором Политехнического института (Школы) ДВФУ.



Предыдущий проректор Александр Шестков оставил пост руководителя в связи с достижением 70-летнего возраста. Однако вуз он не покидает. Как минимум ближайшие 5 лет Александр Шестаков будет занимать должность президента ЮУрГУ, что также позволит ему продолжить работу на благо университета.

Между тем в медуниверситете Челябинска началась процедура выборов ректора. Открыт прием заявлений от кандидатов, голосование запланировано на осень.

