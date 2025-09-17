Александр Куренков и Алексей Текслер посетили челябинское производство спецтехники

Предприятия выпускает машины с дистанционным управлением

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили завод «ДСТ-Урал». Там выпускают дорожно-строительную, специализированную и пожарную технику — почти 800 машин ежегодно. Руководитель ведомства ознакомился с производством, увидел минный трал и мобильное робототехническое средство, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Особое внимание получила машина разминирования с дистанционным управлением. Этот минный трал успешно прошел испытания и принят в подразделения МЧС России.

Представили гостям и образец гусеничной машины пожаротушения. У нее тоже дистанционное управление. Она может использоваться во время ликвидации аварий, когда есть риски травматизма спасателей.





Для региональных МЧС и Противопожарной службы в этом году купили 16 новых машин. Для областного МЧС приобрели 30 весельных и 12 моторных лодок, средства спасения на воде, оборудование для связи и освещения.

«Большинство из переданной техники производится у нас в регионе. Сегодня Южный Урал стал одним из основных центров страны по производству техники и оборудования для нужд экстренных служб. Все переданные машины уже стоят на боевом дежурстве»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Александр Куренков в рамках рабочей поездки в Челябинскую область посетил Уральский учебный спасательный центр. Там же губернатор сообщил о работе по пожарной безопасности региона.