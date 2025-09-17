Алексей Текслер: «Мы уделяем особое внимание пожарной безопасности региона»

В Челябинской области обновляют спецтехнику и поддерживают сотрудников МЧС

Губернатор Челябинской области посетил Уральский учебный спасательный центр вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Руководитель ведомства 17 сентября работает на Южном Урале. Центр в Озерском городском округе стал первой точкой в поездке. Алексей Текслер отметил, что регион работает в тесной связке с местным управлением ведомства и с федеральным министерством, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Одними из первых мы разработали и реализовали у себя в области концепцию развития пожарной охраны. Последние годы область выделяет значительные средства на обновление противопожарной техники и специального снаряжения, на приобретение различных спасательных средств и необходимого оборудования»,— отметил Алексей Текслер.

Кроме этого, идет активная совместная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Вместе с этим особое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий для работы пожарных и спасателей. Правительство региона поддерживает их профессиональное обучение и переподготовку.