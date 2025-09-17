Глава МЧС России посетил Уральский учебный спасательный центр в Челябинской области

Проблемы в работе организации решаются

В Челябинскую область с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он посетил Уральский учебный спасательный центр в Озерском городском округе. Руководитель ведомства ознакомился с инфраструктурой организации. Она включает спортивный зал, учебные корпуса и парк специализированной техники. Уделил внимание и новой столовой, которая скоро откроется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.





Уральский учебный спасательный центр — одно из ведущих подразделений МЧС России. В его штате насчитывается более 500 специалистов различного профиля: спасателей, пиротехников, кинологов и специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Организован собственный тренировочный полигон.





Центр имеет впечатляющие достижения: четырежды признан лучшим воинским формированием МЧС России — в 2005, 2007, 2010 и 2024 годах. За 60 лет подготовил более 15 тысяч специалистов.





Сотрудники участвуют в ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций, занимаются спасением людей, оказывают гуманитарную помощь, проводят разминирование территорий. В качестве примера работы можно привести восьмимесячную операцию по устранению последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.





Александр Куренков встретился с личным составом, в том числе с участниками ликвидации крупных ЧС. Министр подчеркнул важность работы спасателей и заверил, что вопросы поддержки персонала и развития инфраструктуры центра останутся под особым контролем ведомства.





Глава МЧС отметил высокий профессионализм сотрудников центра и их преданность делу спасения людей.