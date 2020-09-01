Александр Бастрыкин заинтересовался частным зверинцем в парке Гагарина в Челябинске

Председатель СК России поручил проверить хозяина диких животных.

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Александр Бастрыкин поручил региональному СК незамедлительно организовать процессуальную проверку сведений, опубликованных в СМИ.

Речь идет о частном зверинце в парке Гагарина, который ни раз становился причиной городских скандалов. Накануне история о жителе Челябинска, который с нарушениями нормативных требований содержит частный зоопарк с дикими животными, была рассказана на федеральном канале. В том числе было рассказано, что однажды для ребенка посещение зверинца закончилось травмами.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая действиям должностных лиц компетентных органов, в чьи обязанности входит контроль за содержанием диких животных», — сообщили в СК РФ.

Если следователи найдут достаточно оснований и доказательств, на владельца зверинца заведут уголовное дело.