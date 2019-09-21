Акция в честь Всемирного дня донора костного мозга прошла в Челябинске

Жители города выстроились в большое бьющееся сердце.

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В Челябинске, в рамках празднования Всемирного дня донора костного мозга, состоялась акция, призванная объяснить людям, что донорство — это не больно. Волонтеры собрались в парке Пушкина, чтобы выстроится в большое бьющееся сердце.

Основная цель — рассказать, что донорство костного мозга может проходить и безболезненно. Есть несколько вариантов донорства костного мозга. Первый — с использованием процедуры цитафереза, донору вводят препарат, который стимулирует костный мозг, для выработки предшественников стволовых клеток. Их, из крови донора, выделяют с помощью специального аппарата. Второй — непосредственно забор клеток костного мозга, он болезненный, но более эффективный.

Для того, чтобы пациенту подобрали донора, необходимо просмотреть множество вариантов.

«Проводится анализ, который смотрит фенотип клеток костного мозга, по нему проводится подбор доноров для конкретного пациента. Если ему необходима пересадка, пациенту также проводят типирование, после чего подбирают донора», — рассказал сайту «Первый областной» главный внештатный специалист детский онколог минздрава Челябинской области Сергей Коваленко.

Донорами костного мозга могут стать люди от 18 до 45 лет. На данный момент в России зарегистрировано всего около 90 тысяч потенциальных доноров. Попасть в реестр может любой человек, у которого нет противопоказаний, для этого необходимо лишь сдать кровь на типирование.