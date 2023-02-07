Актера Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества

Указ подписал президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества актера Сергея Пускепалиса посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Сергея Пускепалиса — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (посмертно)»,— говорится в тексте указа.

Известный актер и режиссер погиб в ДТП 20 сентября 2022 года в Ярославской области. Приобретенный им для защитников Донбасса микроавтобус, в котором находился сам актер, столкнулся с грузовиком, а затем выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семье Сергея Пускепалиса и отметил, что в регионе актера хорошо знают и любят, ведь он в 2000-х был главным режиссером Магнитогорского театра драмы.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в Магнитогорске появилась улица имени Сергея Пускепалиса.