Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества актера Сергея Пускепалиса посмертно. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Сергея Пускепалиса — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (посмертно)»,— говорится в тексте указа.
Известный актер и режиссер погиб в ДТП 20 сентября 2022 года в Ярославской области. Приобретенный им для защитников Донбасса микроавтобус, в котором находился сам актер, столкнулся с грузовиком, а затем выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования семье Сергея Пускепалиса и отметил, что в регионе актера хорошо знают и любят, ведь он в 2000-х был главным режиссером Магнитогорского театра драмы.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в Магнитогорске появилась улица имени Сергея Пускепалиса.