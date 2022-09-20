Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Пускепалиса

Известный актер разбился в ДТП 20 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Пускепалиса. 20 сентября известный режиссер разбился в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет.



Сергей Пускепалис в 2000-х был главным режиссером Магнитогорского театра драмы, где успел поставить девять спектаклей.

«Это огромная утрата для всех нас, тяжело поверить в случившееся. Сергея хорошо знали и любили в Челябинской области, где он жил во время работы в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина в начале „нулевых“. Он удивительно тонко чувствовал зрителя, глубоко понимал характеры своих героев, придавал собственное, особое звучание поставленным спектаклям», — говорит Алексей Текслер.

Совсем недавно Сергей Пускепалис приезжал в Челябинск на премьеру фильма «Аркаим. Колесница времени».

«Уже будучи всероссийским прославленным актером, Сергей вновь направил свои творческие силы в Челябинскую область, вложил талант в работу над фильмом „Аркаим. Колесница времени“, в котором выступил рассказчиком. Его узнаваемый, теплый голос и душевная, какая-то родная интонация придали фильму особый, добрый оттенок. Мы всегда будем помнить Сергея и беречь светлую память об этом замечательном человеке, ярком актере и выдающемся режиссере», — комментирует Алексей Текслер.

В УМВД по Ярославской области сообщают, что авария произошла утром в 11:00 на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» в Ростовском районе. «Форд транзит», в котором находился актер, столкнулся с грузовым автомобилем. В ДТП погибло два человека.



Снимки Сергея Пускепалиса сделаны фотографом Мариной Власовой на презентации фильма «Аркаим. Колесница времени» в Москве.