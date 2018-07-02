/ Агломерацию Челябинск-Екатеринбург считают экономическим конкурентом столицы

Правительство борется с сосредоточением производства ВВП в двух городах.

Глава счетной палаты оценил шансы российских городов составить экономическую конкуренцию Москве и Санкт-Петербургу. По мнению Алексея Кудрина, центры и городские агломерации могли бы взять на себя большую часть работы, связанной с производством ВВП. Таким образом снизится зависимость страны от двух городов. В качестве примера была названа агломерация Челябинск-Екатеринбург.

Если сейчас Москва и Санкт-Петербург производят 32% российского валового внутреннего продукта, то через 15−20 лет эта цифра достигнет 50%. В России необходимо создать центры и городские агломерации, которые смогут конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом. Они могли бы появиться на базе Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Иркутска и Новосибирска. — сообщают «Известия» со ссылкой на Алексея Кудрина.

Добавим, что сейчас Минэкономразвития готовит Стратегию пространственного развития страны до 2030 года. По ней в регионах должен активно начаться экономический рост и развитие человеческого капитала. Такая задача поставлена президентом.