Администрации Волновахского района передали подарок от губернатора Челябинской области

В ДНР делегация от региона также обследовала объекты социальной инфраструктуры города

Делегация Челябинской области побывала с рабочим визитом в Донецкой Народной Республике. Встреча с главой Волновахского района Константином Зинченко началась с подарка от губернатора Алексея Текслера — автомобиля марки «Нива». Ключи от машины для местной администрации вручили заместители главы региона Анатолий Векшин, Алексей Фартыгин и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«Далее делегацией были обследованы объекты социальной сферы города, на которых работают подрядные организации от Челябинской области. Обсудили поставленные задачи и сроки выполнения восстановительных работ. Выражаем благодарность за столь важный визит и за предоставленную помощь нашему району», — отметили в администрации Волновахи.

Напомним, в июне во время рабочего визита в ДНР губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве с администрациями Ясиноватой и Волновахского района. Южный Урал помогает донбасским городам, отправляя гуманитарную помощь. В частности, по инициативе Текслера республика получила 40 аппаратов ИВЛ и другое медицинское оборудование.

Руководители делегаций Челябинской области в ДНР — мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов в Волновахе и глава Краснопольского поселения Сергей Зырянов в Ясиноватой — назначены первыми заместителями местных глав местных администраций.

В конце июля дороги Волновахи начали ремонтировать челябинские экскаваторы и самосвалы. С Южного Урала в Донецкую Народную Республику для этого доставили партию дорожно‑строительной техники.

А еще челябинская делегация в ДНР помогла воссоединиться семье из Волновахи. Нина Кондратьева и ее сын из‑за боевых действий не виделись несколько месяцев.