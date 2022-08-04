Челябинская делегация в ДНР помогла воссоединиться семье из Волновахи

Нина Кондратьева и ее сын из‑за боевых действий не виделись несколько месяцев

Пенсионерка Нина Кондратьева из Волновахи и ее сын Владимир весной оказались разлучены из-за боевых действий в Донбассе: мать остается в Свято-Успенском монастыре в селе Никольском, а сын в Волновахе из-за ранения даже не мог связаться с ней. Встретиться родственникам помогли делегаты из Челябинской области, работающие в ДНР, сообщил Первому областному информагентству первый заместитель главы Волновахского района, глава Еманжелинска Дмитрий Гатов.



По словам Дмитрия Владимировича, Нина Кондратьева с весны 2022 года находится в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольском. Напомним, в середине июля сотрудники постоянного представительства Челябинской области в ДНР посещали монастырь, где проживает около ста насельников старше 60—70 лет. Тогда монахиням доставили дизельный генератор, продукты питания, другие предметы первой необходимости. В обители и сейчас остаются жители разных населенных пунктов республики: бросать монастырь они не хотят, но при этом постоянно находятся под угрозой артиллерийских обстрелов.

«К нам в очередной визит обратилась Нина Кирилловна. Рассказала, что уже несколько месяцев не имеет сведений о сыне, дала его адрес в Волновахе. Мы записали видеообращение матери к сыну», — рассказал Дмитрий Гатов.

Обращение матери к челябинцам взял на контроль губернатор Алексей Текслер. Представители Южного Урала смогли найти сына: как оказалось, Владимир получил серьезные ожоги, не мог даже самостоятельно одеваться и выходить на связь. Владимир также отправил матери видеописьмо. Вскоре южноуральцы снова побывали в монастыре и вывезли Нину Кондратьеву к сыну.

Сейчас Кондратьевы обеспечены всем необходимым, представительство Челябинской области продолжает им помогать. Решается вопрос о ремонте пострадавшего дома Нины Кондратьевой в Волновахе: необходимо как минимум заменить стекла и восстановить разморозившиеся холодной весной коммуникации.