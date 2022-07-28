Дороги Волновахи начали ремонтировать челябинские экскаваторы и самосвалы

С Южного Урала в Донецкую Народную Республику доставлена партия дорожно‑строительной техники

В ДНР из Челябинской области доставили 16 машин для восстановления дорожной и социальной инфраструктуры Волновахи. Приехавшие с техникой рабочие уже приступили к работам на улице Ленина, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.



По данным пресс-службы, всего в Волноваху доставлено 16 единиц техники: экскаваторы, погрузчики и самосвалы. С техникой приехали 28 сотрудников ООО «Урал-Сервис-Групп». Сейчас они работают на улице Ленина, затем перейдут на Юбилейную и Чижевского.

Напомним, в июне во время рабочего визита в ДНР губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве с администрациями Ясиноватой и Волновахского района. Южный Урал помогает донбасским городам, отправляя гуманитарную помощь, в частности, по инициативе Текслера республика получила 40 аппаратов ИВЛ и другое медицинское оборудование.

Руководители делегаций Челябинской области в ДНР — мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов в Волновахе и глава Краснопольского поселения Сергей Зырянов в Ясиноватой — назначены первыми заместителями местных глав местных администраций.