В Красноармейском районе открыли новый современный стадион

Спортивный объект появился в селе Миасское

В селе Миасское Красноармейского района состоялось торжественное открытие обновленного Центрального стадиона. В нем приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, замминистра спорта Виталий Якушев и председатель правления ДСО «Урожай» Борис Хабиров, сообщает региональное министерство спорта.

«Теперь вам может позавидовать любое поселение, даже городское. Здесь можно проводить соревнования любого уровня, и я уверен, что это сооружение будет востребовано не только спортсменами, но и детьми и ветеранами. Хорошего всем настроения!» — поздравил жителей поселка Станислав Мошаров.

Команды по футболу, городкам, мини-футболу готовились к выходу на поле с современным покрытием и на подготовленные площадки. Параллельно судейские команды составляли реестр участников для принятия нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», состязаний гиревиков и спортсменов с ограниченными возможностями по состоянию здоровья.

«Мало кто из нас не верил, что совсем скоро мы будем вот так красиво открывать обновленный стадион. Помните, каким убогим он был? А сегодня перед нами современный спортивный центр с возможностью любителям, профессионалам, сторонникам здорового образа жизни заниматься любимым видом и достигать успехов в комфортных условиях», — с приветственной речью выступил глава Красноармейского района Сергей Сергеев.

Награды за участие в развитии спорта в муниципалитете вручены самым активным представителям общественных организаций, а после классической церемонии перерезания красной ленточки ее отрезы в красочном оформлении вручены гостям.

«Сегодня мы отмечаем двойной праздник — День физкультурника и открытие стадиона. Для нас Красноармейский район не только значим как сельскохозяйственный, но и как спортивный. Много уже именитых спортсменов воспитано в районе хорошими тренерами. И впереди у вас — новые победы», — отметил Виталий Якушев.

Отметим, что районные команды готовятся к встрече соперников в 2022 году на «Золотом колосе». Теперь на своей современной площадке, которой гордятся.