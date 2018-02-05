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Соревнования по профессиональному мастерству стартовали в Челябинске

В регионе начался V открытый чемпионат WorldSkills Russia.
вчера в 18:43
  |  Общество

Мероприятие уже называют самыми масштабными за всю историю региона соревнованиями профессионального мастерства среди студентов и молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в возрасте от 14 до 16 лет.

В чемпионате примут участие 280 молодых профессионалов Челябинской области, а также конкурсанты из других регионов Российской Федерации, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург. Оценивать их выступления будут 250 экспертов, в том числе представители предприятий и организаций — работодателей региона. — рассказали в министерстве образования и науки Челябинской области.

Состязания будут состоять из шести блоков профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика.

Среди нововведений этого года — возрастная категория юниоров. Для студентов и школьников соревнования пройдут по девяти компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», «Мехатроника», «Веб-дизайн и разработка», «Технологии моды», «Электромонтаж», «Электроника», «Мобильная робототехника», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Сегодня, 5 февраля, состоялся форум «Наставничество — современный вектор развития». Мероприятия распределены до 9 февраля. Те, кто пройдут отбор на Южном Урале, получат возможность принять участие в финале VI Национального чемпионата, который состоится в августе в Южно-Сахалинске.

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