/ Челябинцы спляшут в поддержку грядущего Чемпионата мира по танцам

К участию приглашают профессиональных танцоров и фанатов этого вида искусства.

Предстоящий Чемпионат мира по танцевальному спорту поддержат жители Челябинска. Они станут участниками мероприятия «Танцуй в Челябинске». Первое состоится на площадке ТРК «Родник». Посоревноваться в танцевальном мастерстве пригласили профессионалов, которые будут представлять Россию и Южный Урал в Чемпионате мира. А зрителям предлагают настроиться на танцевальный флешмоб.

Поскольку буквально через два месяца в нашем регионе впервые пройдет крупнейшее международное событие в мире танцев — чемпионат мира, мы решили приобщать всех неравнодушных жителей к этому прекрасному виду спорта с помощью развлекательных и в то же время познавательных ивентов под названием «Танцуй в Челябинске». Каждую неделю такое мероприятие будет проходить в разных торгово-развлекательных комплексах, чтобы охватить как можно больше аудитории. — рассказала директор чемпионата мира по танцевальному спорту Вероника Болтвина-Бутузова.

Помимо флешмоба, зрители смогут поучаствовать в познавательной танцевальной викторине, сделать памятное фото и выиграть билеты на Чемпионат мира по танцевальному спорту.



Мероприятие «Танцуй в Челябинске» состоится 3 февраля в ТРК «Родник». Всех ждут у фонтана с 13:00 до 16:00.

Добавим, что билеты на Чемпионат мира уже в продаже. Купить их можно в Городских зрелищных кассах, кассе ЛА «Трактор» или на сайте Чемпионата. Также фанатам танцев предлагают абонемент на все три дня. Цена абонемента доходит до 4 тысяч рублей.



Напомним, с 6 по 8 апреля Челябинск принимает Чемпионат мира по танцевальному спорту в дисциплине «секвей» (латиноамериканская программа), Кубок мира по танцевальному спорту по европейской программе и Кубок губернатора Челябинской области. Все соревнования пройдут в ледовой арене «Трактор».