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/ Виталий Кравцов забил первую шайбу сборной России на МЧМ

Виталий Кравцов забил первую шайбу сборной России на МЧМ

Форвард отличился в день рождения «Трактора».
сегодня в 13:32
  |  Хоккей
Нападающий челябинского «Трактора» и молодежной сборной России по хоккею Виталий Кравцов забил первую шайбу сборной России на проходящем в Канаде молодежном чемпионате мира. Россияне всухую обыграли датчан со счетом 4:0.

Виталий Кравцов набрал два результативных балла, приняв непосредственное участие в победе. Игрок не только забросил гол, но и отдал голевую передачу. Кроме Кравцова в составе российской команды отличились Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов.

Итог игры подвел главный тренер российской «молодежки» Валерий Брагин. Несмотря на «сухую» победу, наставник подчеркнул, что у сборной было несколько проблем, основная из которых — игровая дисциплина.

Сегодня было много ненужных удалений. Отрезками играли хорошо, но игру сломали удаления. Ожидали сумбура, потому что начало чемпионата, немного надо было найти тонус, почувствовать атмосферу. Уберем эти нарушения через личные беседы. Чехия — серьезный соперник, 3−4 игрока, которые на очень приличном уровне, надо серьезно подготовиться. Намного выше уровень, чем Дания. — отметил Валерий Брагин.

Для сборной Дании это поражение стало вторым подряд. До этого скандинавы проиграли хозяевам турнира канадцам с разгромным счетом 0:14.

Следующий матч сборная России проведет против сборной Чехии. Игра начнется утром в субботу, в 6:00 по Челябинскому времени.

Россия U20 vs Дания U20 — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 — Кравцов (Костин, Муранов) — 06:28 (5×4);

2:0 — Романов (Костин, Кравцов) — 37:49;

3:0 — Шэн (Романов, Алексеев) — 53:54;

4:0 — Иван Морозов (Слепец, Романов) — 57:34 (пустые ворота).

Нарезка голов и лучших моментов матча

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