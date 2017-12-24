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/ В Карабаше 70 человек лишили прописки в разрушенных бараках

В Карабаше 70 человек лишили прописки в разрушенных бараках

Прокуратура выявила факты незаконной постановки на учет.
сегодня в 15:25
  |  Общество

Прокуратура Карабаша в ходе проверки обнаружила горожан, которые прописаны в помещениях, непригодных для жизни. 70 человек, которые являются выходцами из республик Средней Азии, согласно документам, живут в зданиях без окон, пола, кровли и системы отопления. Фактически граждане там не проживают, а потом это является нарушением закона.

Формальная регистрация граждан по месту жительства, без их фактического нахождения по данному адресу, носящая массовый характер, затрудняет, либо делает невозможным реальное исполнение органами регистрационного учета обязательств перед государством, юридическим и физическим лицами, и делает невозможным обеспечение исполнения государственными органами и органами местного самоуправления функций по защите прав и законных интересов государства и граждан в различных областях. — пояснили в прокуратуре региона.

Прокурор потребовал лишить граждан регистрации, суд удовлетворил эти требования в полном объеме.

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