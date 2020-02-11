В России могут разрешить прописываться в апартаментах

Эксперты прогнозируют рост предложений на подобные помещения в Челябинске.

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Жителям России хотят разрешить регистрироваться в апартаментах. Пока такой возможности у жителей нежилых помещений нет. Но для того, чтобы граждане России не пользовались мошенническими схемами, а спокойно могли зарегистрировать свое жилье.

«Решать, можно ли признать апартаменты жилым помещением, скорее всего будут по аналогии с садами. Постройки на земле считаются нежилыми, пока их не признают пригодными для проживания. Так и с апартаментами», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ юрист Николай Попов.

Пока в Челябинске всего несколько комплексов, где горожане могут приобрести апартаменты. Они находятся возле леса, в домах повышенной комфортности. Из-за этого стоимость за квадратный метр в них может достигать 60 тысяч рублей.

При появлении возможности прописываться в апартаментах предложения на рынке возрастут, а с ними упадет стоимость квадратного метра, поскольку будут появляться небольшие по площади варианты.