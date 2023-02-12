55 пар поженятся в Челябинске в День всех влюбленных

В феврале сразу две красивые даты для бракосочетаний

Совсем скоро влюбленные отметят День Святого Валентина. Кто-то в этот день дарит своей половинке романтические подарки, а кто-то в День всех влюбленных решил создать семью. В Челябинске, например, в этом году 14 февраля поженятся 55 пар. Об этом сообщается в телеграм-канале государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

«День Святого Валентина — прекрасный праздник для влюбленных, день, когда можно сделать предложение второй половинке или сыграть свадьбу. В Челябинске на регистрацию брака в этот день принято 55 заявлений»,— рассказали в комитете.

На 23 февраля, День защитника Отечества и вторую зеркальную в году дату, подали заявления 10 челябинских пар.

Ранее в ЗАГСе назвали самые красивые даты для бракосочетаний. В их числе как зеркальные даты, так и некоторые праздники. Например, День семьи, любви и верности, День Ивана Купалы или День поцелуя.

Кстати, в 2022 году в Челябинской области сократилось количество разводов по сравнению с 2021 годом.

Список зеркальных дат 2023 года смотрите тут.