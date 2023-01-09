В ЗАГСе назвали самые красивые даты для бракосочетаний в 2023 году

Первое зеркальное число будет уже в феврале

В 2023 году молодожены по традиции захотят выбрать необычные и праздничные даты для заключения брака. Первая зеркальная состоится 23 февраля, рассказали в Государственном комитете по делам ЗАГС по Челябинской области.

Еще одна популярная дата — 23.04.2023 — Красная горка. Традиционно свадьбы, сыгранные в этот день, приносили молодоженам счастливую семейную жизнь. Также будущие супруги бронируют 23.06.2023 года.

06.07.2023 — День поцелуя.

07.07.2023 — День Ивана Купалы.

08.07.2023 — День семьи, любви и верности.

Еще две красивые даты — 23.07.2023 и 23.08.2023.

09.09.2023 — Международный день красоты.

Осенние даты — 23.09.2023, 23.10.2023, 23.11.2023.

Завершит свадебный сезон 23.12.2023.

Подать заявление на регистрацию брака можно в любой отдел ЗАГС Челябинской области.