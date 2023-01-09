В 2023 году молодожены по традиции захотят выбрать необычные и праздничные даты для заключения брака. Первая зеркальная состоится 23 февраля, рассказали в Государственном комитете по делам ЗАГС по Челябинской области.
Еще одна популярная дата — 23.04.2023 — Красная горка. Традиционно свадьбы, сыгранные в этот день, приносили молодоженам счастливую семейную жизнь. Также будущие супруги бронируют 23.06.2023 года.
06.07.2023 — День поцелуя.
07.07.2023 — День Ивана Купалы.
08.07.2023 — День семьи, любви и верности.
Еще две красивые даты — 23.07.2023 и 23.08.2023.
09.09.2023 — Международный день красоты.
Осенние даты — 23.09.2023, 23.10.2023, 23.11.2023.
Завершит свадебный сезон 23.12.2023.
Подать заявление на регистрацию брака можно в любой отдел ЗАГС Челябинской области.