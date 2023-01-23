Зеркальные даты 2023 года: список, запреты и рекомендации

Такие даты считаются энергетически сильными и подходят для любых начинаний

Ежегодно в календаре встречаются зеркальные даты — комбинации чисел, которые одинаково читаются слева направо и наоборот. Считается, что такие даты благоприятны для любых начинаний. В этом году настоящей зеркальной датой станет 23 февраля, при этом зеркальными можно назвать и некоторые другие даты. Их список, а также рекомендации и запреты на эти дни — в материале ИА «Первое областное».

Список зеркальных дат

Как мы уже говорили, настоящей зеркальной датой в этом году будет 23.02.2023. Этот день энергетически будет самым мощным в году. Астрологи говорят, что 23 февраля можно будет начинать любое дело, главное — начинать его с оптимизмом и верой в помощь Вселенной.

В числе других зеркальных дат в этом году — 23.01.2023, 03.03.2023, 23.03.2023, 23.04.2023, 23.05.2023, 23.06.2023, 07.07.2023, 23.07.2023, 08.08.2023, 23.08.2023, 09.09.2023, 23.09.2023, 23.10.2023, 23.11.2023 и 23.12.2023.

Рекомендации и запреты

В любую зеркальную дату астрологи рекомендуют составлять планы, проводить различные процедуры для красоты и здоровья, начинать духовные практики. Такие дни благоприятны для примирений, медитаций. Кроме того, в зеркальную дату необходимо сохранять оптимистичный настрой и смотреть на мир с улыбкой, и тогда Вселенная ответит человеку тем же.

Поскольку зеркальные даты считаются энергетически сильными, то в такие дни не следует кому-то желать зла, так как недобрые пожелания вернутся к человеку. Не следует в этот день сквернословить, болтать лишнего, ссориться.

Кстати, в Государственном комитете по делам ЗАГС по Челябинской области назвали необычные и красивые даты для заключения брака. Среди них как зеркальные даты, так и некоторые праздники, например День семьи, любви и верности.