/ В России более 40 тысяч детей страдают диабетом

Такие цифры привела вице-премьер Татьяна Голикова на инвестиционном форуме в Сочи.

Более 40 тысяч детей в России страдают диабетом первого типа, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Цифры вице-премьер обнародовала на инвестиционном форуме в Сочи.

При этом, многие из заболевших не могут добиться нормальных показателей сахара даже спустя нескольких лет болезни, что приводит к поражениям внутренних органов и сокращению срока жизни. Облегчить жизнь таким пациентам помогут инсулиновые помпы. Они позволят отказаться от уколов и вводить лекарство круглосуточно.

Проблема заключается в высокой стоимости изобретения и расходных материалов, из-за чего помпы станут труднодоступными для населения. Получить подобную помощь от государства сможет лишь мала часть нуждающихся.

В связи с этим считаю целесообразным поручить Росздравнадзору провести внеплановые проверки региональных органов исполнительной власти на предмет обеспечения граждан, в частности детей, страдающих сахарным диабетом, средствами диагностики и расходными материалами для помповых дозаторов инсулина. Одновременно предлагаю Минздраву проанализировать потребность в установке инсулиновых помп среди детей с сахарным диабетом и представить предложения по обеспечению всех нуждающихся.— цитируют «Известия» вице-премьера.

Отметим, что большинство родителей вынуждены бросать работу для ухода за ребенком с диабетом. В этом случае приходится рассчитывать лишь на выплату по уходу за ребенком-инвалидом. Однако, после наступления 14-летия ребенка семья зачастую теряет и этот доход.