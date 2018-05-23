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/ Лицей № 31 снова оказался в десятке самых сильных школ России

Лицей № 31 снова оказался в десятке самых сильных школ России

Учебное заведение доказывает свой уровень несколько лет подряд.
сегодня в 12:17
  |  Общество

Челябинская школа 4 год подряд становится одним из лучших учебных заведений России. Речь идет о лицее № 31, готовящий учеников по углубленному физико-математическому направлению. «Силу» школ определяли по достижениям учеников. На положение в рейтинге влияла доля выпускников, ставших студентами ведущих вузов страны, количество обучающихся на бюджетной основе и поступивших по результатам олимпиад. Ретйинг составило агентство «РАЭКС-Аналитика».

Наш лицей занял пятое место по стране, уступив лишь следующим школам: СУНЦ МГУ (Москва), Лицей «Вторая школа» (Москва), Лицей научно-инженерного профиля (Королев), Президентский физико-математический лицей № 239. Наш лицей стал единственной школой УрФО, попавшей в ТОП-10 лучших школ. — рассказали сайту «Первый областной» в МБОУ «ФМЛ № 31 города Челябинска».

Напомним, с 2015 года лицей № 31 не покидает первую десятку рейтинга лучших и самых сильных школ России. Ученики неизменно занимают первые места на олимпиадах и поступают в крупные вузы на специальности физико-математического профиля.

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