Челябинцы делятся впечатлениями о выставке трофейной техники НАТО

Она продолжит работать до 20 июля

На парковке ЛА «Трактор» продолжает свою работу выставка трофейного вооружения стран НАТО. Желающих посетить ее становится больше с каждым днем. За четыре дня выставку посетили 45 тысяч жителей и гостей Челябинска.



Кто-то приходит сюда один, некоторые — с семьей и друзьями. Приводят показать выставку и подрастающее поколение.





Воспитанники федерации смешанного боевого искусства региона пришли всей командой, чтобы посмотреть трофеи.

«Мы все прекрасно знаем, что происходит в нашей стране. Наше поколение должно знакомить детей с нашими героями. Их много в Челябинской области, во всей России. Мы та федерация, которая воспитывает патриотов. Сегодня показываем, против кого и чего воюют наши ребята», — говорит представитель федерации Русиф Мамедов.





Среди пришедших Наталья, мама бойца из Челябинска, который с сентября 2022 года находится в зоне проведения cпецоперации. Выставку она рассматривает со слезами на глазах.



«У меня сын — артиллерист. Хотела посмотреть, с чем им приходится там сталкиваться. Гордость за них чувствую. Они уже победили», — рассказывает Наталья.





Конечно, много среди посетителей военных, ветеранов, участников спецоперации. Наше внимание привлек военнослужащий, участник СВО с тремя орденами Мужества с позывным «Кусим», который участвовал в освобождении Попасной, Донбасса и Луганска. Он рассказал, почему важно показывать эту выставку.

«Чтобы люди знали, кто идет против России, какая техника. Это же не только Украина. Пускай люди смотрят, что мы любую технику их подобьем. У них нет такой техники, которую мы не уничтожим. От нее урона мы никогда не получаем. Эта вся техника, которая здесь стоит, они как могилы там стояли. Мы шли по ним просто», — рассказывает Кусим.





Вся эта дорогостоящая и хваленая техника, на которую тратятся миллионы долларов, уничтожается обычными дронами, что уже на практике показывает, что не такая уж она и мощная.

«Захотелось узнать, чем нас пугают. Посмотрели. Вообще это не „пугалка“, наверно, а так себе, раз оно все здесь стоит. Детям важно показывать, чтобы знали все, чтобы были за нас», — делится Светлана.





Главный врач детской городской больницы № 8 Челябинска Антон Рыжий также пришел увидеть трофейную технику своими глазами.

«Я рассматривал их издалека, потому что наши бойцы видят их издалека. Элемент воспитания патриотизма, это здесь очень ощущается. Очень много детей. Именно мальчишки должны трогать, смотреть эту технику и желать становиться защитниками Родины», — рассказывает Антон Рыжий.

Юные патриоты завороженно осматривают каждый трофей. Челябинец даже решил прочитать военные стихи прямо на выставке.

Выставка пробудет в Челябинске до 20 июля. Вход на нее свободный.