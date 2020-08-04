25 тонн сливочного масла уничтожили в Челябинской области

Продукция не проходила электронную ветеринарную сертификацию.

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В Челябинской области Россельхознадзор обнаружил 25 тонн сливочного масла, не прошедшего электронную ветеринарную сертификацию. Кроме того, масло, произведенное компанией ООО «Росмол» и хранящееся на ООО «Продхолдинг», было частично разморожено из-за неработающего холодильника. Также у 3 тонн масла уже истек срок годности.

«Был составлен акт и выдано предписание о запрете использования некачественной и потенциально опасной продукции. 25 мая собственник продукции в присутствии госинспектора управления залил сливочное масло раствором фукорцина во избежание дальнейшего использования продукта», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Все 25 тонн были уничтожены с 15 июня по 30 июля на Увельском ветеринарно-санитарном утилизационном заводе.

Компания, у которой хранилась продукция была привлечена к административной ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Производителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов».