20 тысяч человек боролись с последствиями падения метеорита в Челябинской области в 2013 году

В МЧС рассказали о проделанной спасателями работе

Ровно 10 лет назад на территорию Челябинской области упали осколки метеорита. Астероид вошел в атмосферу нашей планеты со скоростью около 18,6 километра в секунду. От ударной волны пострадало свыше семи тысяч зданий в ряде городов и районов Челябинской области. К своеобразному юбилею сотрудники ГУ МЧС России по региону подготовили несколько фактов в цифрах, в том числе о своей работе.

По данным ведомства, после падения метеорита за помощью к медикам обратились 1613 человек, в том числе 324 ребенка.

На телефоны горячей линии поступили две тысячи звонков.

Повреждения получили 7420 жилых домов и социальных объектов.

На ликвидацию последствий падения метеорита были привлечены более 20 тысяч человек. Спасателям помогали волонтеры и добровольцы.

В восстановительных работах ежедневно принимали участие 12 тысяч человек.

Сотрудники МЧС разгрузили 266 тонн стекла и демонтировали 4103 оконных проема.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Челябинской области и муниципальных звеньев РСЧС впервые в истории столкнулись с такими разрушительными воздействиями. Получили повреждения жилые дома, социальные и образовательные учреждения, спортивные сооружения. Материальный ущерб исчислялся сотнями миллионов рублей. Неутешительны и данные по количеству пострадавших, однако самое главное, чтобы никто из людей не погиб»,— прокомментировали в ведомстве.

Также в региональном ГУ МЧС России отметили, что опыт, полученный при ликвидации последствий падения небесного тела, еще более закалил спасателей.

К 10-летию падения метеорита ИА «Первое областное» собрало истории жителей Челябинской области о том, чем им запомнился этот день.

Также наши журналисты подготовили интересные факты о небесном теле.