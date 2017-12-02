/ Алла Михеева из «Вечернего Урганта» обожгла руку на фестивале сантехников в Челябинске

«Острый репортаж» с ежегодного чемпионата сантехников показали на «Первом канале».

В эфире «Первого канала» в программе «Вечерний Ургант» показали сюжет с ежегодного всероссийского фестиваля «Лучший сантехник. Кубок России». «Острый репортаж» с этого мероприятия сделала Алла Михеева. Она рассказала Ивану Урганту, что Челябинск перестал быть городом суровых мужиков, а стал городом сантехников. Самым ярким моментом репортажа стала «производственная травма», которую получила Алла. Журналистка схватилась за паяльник для полипропиленовых труб, температура которого доходила до 300 градусов. Сантехники предупреждали о необходимости надеть перчатки, но Михеева заметила, что «и не такое в своей жизни руками трогала».

Мне нужна помощь, врач мне нужен срочно. Я сейчас без руки реально останусь. Куда ты меня фоткаешь, мальчик, у меня руки больше нет! — негодовала после происшествия Алла Михеева.

После оказания медицинской помощи «острый репортер» продолжила свою работу. Она расспрашивала сантехников о том, почему они являются объектами эротических фантазий. Один из участников ответил, что однажды «воспользовался такой возможностью» и 20 лет живет в браке.



Руководитель одного из творческих коллективов удивил Аллу Михееву познаниями в области современной рэп-культуры. Он исполнил отрывок из трека рэпера Гнойного «Приди и охлади мой пыл», который исполнитель записал в преддверии известного баттла с Оксимироном.

Алла Михеева проявила особый интерес к команде «Чип и Дейл» из Челябинска, которая в итоге заняла второе место в конкурсе и выиграла 200 тысяч рублей. Журналистка вышла на сцену вместе с сантехниками и предложила им разделить выигрыш.

Также в эфире «Вечернего Урганта» Михеева преподнесла ведущему подарки с фестиваля: матрешку, шоколадный кран и миниатюрный черный унитаз.



Напомним, что полностью финал конкурса «Лучший сантехник» можно посмотреть на «Онлайн ТВ».

