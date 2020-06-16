190 дружинников патрулируют улицы Челябинска

В городе зарегистрировано 15 команд добровольцев.

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В Челябинске совместно с полицейскими общественный порядок охраняют 190 человек из 15 добровольных народных дружин. Все они на законных основаниях принимают участие в массовых мероприятиях и проводят профилактические беседы. Кроме того, добровольцы помогают участковым при работе на вверенных территориях.

В минувшие выходные дружинники из «Шторма» вместе с полицейскими патрулировали дворы, чтобы пресечь распитие спиртного в общественных местах. Добровольцы и правоохранители совместно выявили восемь правонарушений, в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Кроме того, провели профилактические беседы с пожилыми людьми.

«Во время беседы полицейские рассказывали о наиболее распространенных способах обмана, разъясняли, по каким признакам можно распознать мошенников и какие меры необходимо предпринять, чтобы не попасться на их уловки», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Отметим, что за пять месяцев этого года дружинники приняли участие в 144 подобных патрулях, в ходе которых выявлено более 110 административных правонарушений. Также они охраняли порядок во время ста мероприятий.