В Челябинске с начала 2023 года из аварийного жилья в новые квартиры въехали 12 семей. На сегодняшний день в городе сносят пять аварийных домов. Об этом 30 января на аппаратном совещании сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.
«На сегодняшний день с начала года переселено 12 семей, площадь расселения составляет 376,3 квадратных метра. Также осуществляются мероприятия по сносу пяти аварийных многоквартирных домов», — уточнила Надежда Рыльская.
В Челябинске по итогам 2022 года переселили почти 170 семей из 26 аварийных домов и 4 непригодных жилых помещений. Улучшить свои жилищные условия смогли 332 человека.
Работы по переселению граждан из аварийного жилья продолжаются по всей Челябинской области. Например, в конце декабря в Нязепетровске в новый дом переехали 49 семей.
В Карталах в конце года сдали первый дом, предназначенный для переселения людей из аварийного жилфонда. Ключи от новых квартир вручили 27 семьям. В будущем рядом планируется построить еще два аналогичных дома, где часть квартир получат переселенцы из аварийного жилья.