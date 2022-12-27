В Челябинской области 27 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры

В новостройке есть видеонаблюдение и консьерж

В Карталах сдали первый в городе дом, предназначенный для переселения людей из аварийного жилфонда. Сегодня, 27 декабря, 27 семьям вручили ключи от квартир в восьмиэтажной новостройке, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в администрации муниципалитета.

«Панельку» по адресу ул. Славы, 21 возвели общими усилиями бизнеса и власти. Район вложил в стройку 73,5 млн рублей, из которых 72,7 млн рублей поступили из областного бюджета по программе переселения граждан из аварийного жилья, еще 735 тыс. рублей — из местного бюджета.

Из 62 квартир муниципалитету отошли 27. Туда переедут жильцы трех подлежащих сносу домов в самих Карталах и в поселке Запасное. Остальные квартиры застройщик продаст.

«Спрос на квартиры в этом доме очень большой. Потому что там огороженная территория, будет видеонаблюдение и консьерж», — отметили в администрации района.

В будущем рядом планируется построить еще два аналогичных дома, где часть квартир также получат переселенцы из аварийного жилья.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Еманжелинске сдали две пятиэтажки, куда переедут почти 300 жильцов аварийных домов и детей-сирот.