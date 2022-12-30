В Челябинской области 49 семей под Новый год переехали из бараков в новые квартиры

В Нязепетровске построили трехэтажный дом для переселенцев

В Нязепетровске заселили многоквартирный дом для горожан, проживавших в аварийных бараках. Как сообщили ИА «Первое областное» в местной администрации, в новых квартирах встретят Новый год 49 семей.

Трехэтажный дом из газоблоков на 49 квартир строился по областной программе «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда». По этой программе Нязепетровский район получил в 2021—2022 годах из регионального бюджета 56 млн рублей.

В новый дом переедут жители Железнодорожного микрорайона Нязепетровска, чьи дома были признаны непригодными для проживания.

С новосельем горожан поздравили глава района Сергей Кравцов и председатель собрания депутатов Александр Бунаков.

Ранее ИА «Первое областное» писало о новогоднем переезде в новые квартиры жителей Карталов и Еманжелинска.