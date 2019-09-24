12 человек лечатся из-за одной кошки с бешенством

С животным контактировали семьи из Уфы и Челябинской области.

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12 человек в Челябинской области проходят лечение из-за контакта с бешеной кошкой. Пострадавшим оказывается помощь. Инцидент произошел в поселке Веселовка под Юрюзанью: местная семья принимала у себя гостей из Уфы. В доме с ними все время находилась кошка, которую хозяева лечили от перитонита.

«12 человек проходят экстренную профилактику. Проводят антирабическую вакцинацию. Нет оснований беспокоиться о состоянии их здоровья. Им в полном объеме оказывается вся помощь», — пояснил Михаил Моргачев, руководитель Межрегионального управления № 72 ФМБА России — главный государственный санитарный врач по городу Трехгорный и городу Усть-Катаву Челябинской области.

По его словам, жители Веселовки лечили дома кошку от перитонита, но после смерти оказалось, что животное было заражено бешенством. Оказалось, что с питомцем помимо хозяев контактировали гости из Уфы. Теперь все проходят лечение в своих городах, а в поселке введен карантин.

18 сентября диагноз бешенство установила чебаркульская ветлаборатория. На следующий день специалисты ветслужбы провели дворовые обходы и привили 29 кошек и 30 собак.