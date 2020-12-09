Карантин по бешенству ввели в двух посёлках Челябинской области

Рассказываем, где опасность.

В двух посёлках Челябинской области объявлен карантин по бешенству, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Речь идёт о селе Фершампенуаз в Нагайбакском районе, где нашли тело заражённой лисы. И о посёлке Лесной в Кунашакском районе, где от бешенства погибли лиса и собака.

«Всего с начала года на территории Челябинской области выявлено 64 случая бешенства животных в 61 неблагополучном пункте. За аналогичный период 2019 года выявлено 65 случаев бешенства животных в 58 неблагополучных пунктах», — добавляет региональный Россельхознадзор.

Также ведомство заявило о завершении карантина по бешенству в деревнях Комбулат и Боровое Чебаркульского района, в городе Чебаркуль, в посёлке Зауральский Еманжелинского района и в поселке Магнитный Агаповского района.