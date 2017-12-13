/ Беспрецедентная сумма 1,11 миллиарда выделена на газификацию на Южном Урале в 2017 году

﻿10 тысяч семей получили доступ к «голубому топливу».

В правительстве Челябинской области подводят итоги года. В рамках программы газификации региона за минувшие месяцы на территории области проложили более чем 400 километров сетей высокого и низкого давления, обеспечив тем самым 10 тысяч южноуральских семей газом. Всего на программу выделена беспрецедентная сумма — 1,11 миллиарда рублей.



Газификация позволяет кардинальным образом улучшить качество жизни жителей области. Это важная социальная задача, на решение которой ежегодно выделяются средства из бюджета. И мы будем продолжать эту работу. — неоднократно подчеркивал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Напомним, ранее губернатор Челябинской области объявил о завершении очередного этапа газификации раньше срока. По поручению Президента России работы в Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района должны были подойти к концу к 1 апреля 2018 года. Однако поручение удалось выполнить с опережением. Уже в конце 2017 года газ поступил в дома жителей.