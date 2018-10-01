/ Челябинцы увидят самый непредсказуемый звездопад

В октябре будет максимально активен метеорный поток Дракониды.

В ночь с 8 на 9 октября достигнет пика своей активности ежегодный метеорный поток Дракониды. В этом году ожидается прохождение 10 метеоров в час, но трижды в течение XX века были зарегистрированы целые ливни из небесных тел. Из-за этого Дракониды и получили славу непредсказуемого звездопада.

Родоначальницей потока Дракониды считается периодическая комета 21Р/Джакобини-Циннера, открытая в 1900 году. Период обращения кометы вокруг Солнца составляет 6,6 года. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частичек, отколовшихся от этой кометы, но продолжающих движение по орбите. Эти частицы, вторгаясь в атмосферу нашей планеты, на высоте 75−100 километров вспыхивают метеором или «падающей звездой. — сообщили в Московском планетарии.

Дракониды — медленные метеоры желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других «встречных» потоков. Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 километров в секунду. Относительно малой скоростью объясняется и их цвет.

Для того, чтобы увидеть падающую звезду и загадать заветное желание, нужно всматриваться в северо-западную часть неба. Делать это лучше всего после полуночи. Созвездие Дракона, из которого будут вылетать метеоры, расположено немного левее и выше Большой Медведицы.