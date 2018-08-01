/ Мощный звездопад увидят южноуральцы в середине августа

Красивое явление связано с метеоритным потоком Персеиды.

Метеоритный поток Персеиды снова увидят жители Земли, в том числе южноуральцы. Он каждый год появляется в августе, проходя через шлейф пылевых частиц. Именно они, сгорая в земной атмосфере, образуют «звездный дождь». Астрономы говорят, что звездопад будет самым красивым в 2018 году.

С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года. На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам ММО (Международной метеорной организации) ожидается до 100 метеоров в час. — сообщают представители Московского планетария.

Несмотря на то, что никакого волшебства в «падении звезды» нет, жители Земли продолжают загадывать желание, глядя на это явление. Не забудьте это сделать и вы, читатели «Первого областного».