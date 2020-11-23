Публикация об ученых Челябинска претендует на премию «Хорошие новости России»

Рассказываем, как можно поддержать автора популярной статьи.

Федеральное агентство новостей проводит конкурс на самую хорошую новость со всей России. Среди претендентов на победу есть сообщение из Челябинской области. Речь идет об открытии ученых ЮУрГУ.

«В конкурсе участвует новость челябинки Дарьи Цымбалюк об инновационной разработке ученых Южно-Уральского государственного университета — сенсоре, выявляющем токсичные вещества в водоемах», — рассказали в пресс-службе вуза.

Дарья работает редактором в отделе внешних коммуникаций ЮУрГУ и по долгу службы обязана популяризировать открытия ученых вуза среди широкой публики.

Чтобы приблизить Дарью к победе, можно перейти на страничку конкурса и отдать свой голос за её работу «Российские ученые разработали сенсор для выявления токсичных веществ в водоемах».

Итоги конкурса подведут 4 декабря.