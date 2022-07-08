Ученые ЮУрГУ научились превращать зерно низкого сорта в муку с полезными свойствами

Новую технологию собираются применить на производстве

«Сегодня 40—45 процентов всей пшеницы российского производства относится к четвертому классу качества. Такое зерно используется как добавка к пшенице более высокого класса. Наш подход позволяет превратить это сырье в ингредиент с целым рядом полезных свойств, а муку из него использовать для обогащения пищевых продуктов»,

— рассказала профессор кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Наталья Науменко.

Научный коллектив международной лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов ЮУрГУ разработал технологию, которая позволяет превращать пшеницу низшего класса в муку повышенной пищевой ценности. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает пресс-служба вуза.

Челябинцы предлагают проращивать зерно в два этапа. На первом — подавлять развитие патогенной микрофлоры путем обработки холодным плазменным излучением. А на втором — воздействовать на зерно ультразвуком, что позволяет накапливать в зерне гамма-аминомасляную кислоту и другие биологически активные вещества: полифенолы и флаваниды.

Так, гамма-аминомасляная кислота благотворно влияет на состояние центральной нервной системы, улучшает кровообращение в тканях мозга. А флавоноиды и полифенолы улучшают обменные процессы в организме, оказывают антиоксидантное действие, снижают ломкость и проницаемость капилляров.