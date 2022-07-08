«Сегодня 40—45 процентов всей пшеницы российского производства относится к четвертому классу качества. Такое зерно используется как добавка к пшенице более высокого класса. Наш подход позволяет превратить это сырье в ингредиент с целым рядом полезных свойств, а муку из него использовать для обогащения пищевых продуктов», — рассказала профессор кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Наталья Науменко.
Челябинцы предлагают проращивать зерно в два этапа. На первом — подавлять развитие патогенной микрофлоры путем обработки холодным плазменным излучением. А на втором — воздействовать на зерно ультразвуком, что позволяет накапливать в зерне гамма-аминомасляную кислоту и другие биологически активные вещества: полифенолы и флаваниды.
Так, гамма-аминомасляная кислота благотворно влияет на состояние центральной нервной системы, улучшает кровообращение в тканях мозга. А флавоноиды и полифенолы улучшают обменные процессы в организме, оказывают антиоксидантное действие, снижают ломкость и проницаемость капилляров.
Сейчас ученые готовят свою технологию к применению в условиях реального производства.
Между тем секрет подделки серебряных античных монет раскрыли в Магнитогорске. Ученые МГТУ изучили химический состав денег, которые использовали в Боспоре.
А ученые из Челябинска разработали технологию изготовления пластиковой посуды взамен импортной. Научный коллектив уже получил евразийский патент.