Челябинские ученые разработали технологию изготовления пластиковой посуды взамен импортной

Научный коллектив уже получил евразийский патент

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали технологию изготовления экологически чистой пластиковой посуды взамен импортной. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.



«Проект молодых специалистов — технология, которая значительно снизит долю пластикового мусора и позволит организовать производство экологически чистой одноразовой посуды в Челябинской области», — подчеркнули в пресс-службе ЮУрГУ.

Над проектом работают как доктора наук, так и аспиранты вуза. Научный коллектив уже получил евразийский патент на технологию создания биоразлагаемой посуды.



Напомним, ранее ЮУрГУ представил стратегию развития масштабного космического проекта. Работа ведется совместно с ведущими предприятиями ракетно-космической отрасли.