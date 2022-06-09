Секрет подделки серебряных античных монет раскрыли в Магнитогорске

Ученые МГТУ изучили химический состав денег, которые использовали в Боспоре

Профессор МГТУ им. Г. И. Носова Михаил Абрамзон презентовал свою книгу «Последнее серебро Боспора» на главном книжном фестивале года в Москве «Красная площадь». Вместе с коллегами южноуралец открыл способ подделки низкопробных монет в античном Боспоре, сообщает пресс-служба вуза.

На протяжении пяти лет ученые нескольких российских научных центров и лабораторий изучали состав боспорских серебряных монет III в. н. э.

«Для анализа металла монет мы впервые использовали многие пионерские для отечественной науки естественно-научные методы в археологии, такие как изотопный анализ свинца в серебре, а также нейтронная томография, дифракция, микрохимический анализ поверхности монет»,

— рассказал Михаил Абрамзон.

МГТУ является сильнейшей металлургической школой в стране и располагает уникальной приборной базой. Благодаря этому ученые вуза имеют ряд принципиальных преимуществ в исследовании металла древних монет.

«Это, безусловно, открытие экстра-класса. Оно говорит о том, что в технологии серебрения боспорских монет применялись специальные серебрящие пасты на основе хлорида серебра, с помощью которых низкопробным монетам придавался вид полноценных серебряных денег. Это делалось, чтобы скрыть следы официальной порчи монеты и инфляционные процессы»,

— говорит Абрамзон.

В результате они первыми обнаружили в составе поверхности серебряных боспорских монет такие химические элементы, как хлор, натрий и кальций.

Также ученые из КФУ и МГТУ обнаружили разницу в технологиях изготовления монет боспорских царей Фансанза и Рескупорида V, правивших одновременно в 253 г. н. э. Это говорит о том, что деньги для них чеканились на разных монетных дворах, а значит, эти цари не были соправителями, как предполагалось ранее.

Челябинские ученые разработали технологию изготовления пластиковой посуды взамен импортной. Научный коллектив уже получил евразийский патент.



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