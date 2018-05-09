/ Орбита Земли сдвигается под действием соседних планет

Изменения ведут к смене климата и гибели живого.

Орбита Земли постоянно «сжимается» под действием «соседей» — Юпитера и Венеры. Об этом заявляют ученые. Изучив подобные изменения, специалисты заявили: орбита меняется каждые 405 тысяч лет, а вместе с этим меняется климат. Он становится более сложным для выживания и ведет к гибели большого количества видов растений и животных.

Гравитационные особенности Юпитера и Венеры снова начнут проявляться лишь через несколько миллионов лет, однако до этого момента на климат планеты может повлиять и глобальное потепление. Смещение орбиты, по словам исследователей, не представляет угрозы в обозримом будущем, однако вместе с антропогенными факторами может «надломить» климат планеты. — передает Life.ru.

Последствия таких изменений ученые сейчас просчитать не могут, но будут стараться исследовать именно эту область.