Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.01 +0.3 75.04 +0.23
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Орбита Земли сдвигается под действием соседних планет

Орбита Земли сдвигается под действием соседних планет

Изменения ведут к смене климата и гибели живого.
сегодня в 10:21
  |  Наука

Орбита Земли постоянно «сжимается» под действием «соседей» — Юпитера и Венеры. Об этом заявляют ученые. Изучив подобные изменения, специалисты заявили: орбита меняется каждые 405 тысяч лет, а вместе с этим меняется климат. Он становится более сложным для выживания и ведет к гибели большого количества видов растений и животных.

Гравитационные особенности Юпитера и Венеры снова начнут проявляться лишь через несколько миллионов лет, однако до этого момента на климат планеты может повлиять и глобальное потепление. Смещение орбиты, по словам исследователей, не представляет угрозы в обозримом будущем, однако вместе с антропогенными факторами может «надломить» климат планеты. — передает Life.ru.

Последствия таких изменений ученые сейчас просчитать не могут, но будут стараться исследовать именно эту область.

Общество
Великий День Победы празднуют космонавты на МКС
  
сегодня в 09:33
Великий День Победы празднуют космонавты на МКС
В мире
Первый российский космонавт высадится на Луне
04.05.2018
Первый российский космонавт высадится на Луне
Наука
Ученые выяснили, что мышцы космонавтов выдержат микрогравитацию Марса
19.04.2018
Ученые выяснили, что мышцы космонавтов выдержат микрогравитацию Марса
Общество
Увидеть все космические явления в одно время предлагают челябинцам на выставке «Космодрайв»
19.04.2018
Увидеть все космические явления в одно время предлагают челябинцам на выставке «Космодрайв»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Текстовая трансляция парада Победы на площади Революции в Челябинске
сегодня в 11:50
Текстовая трансляция парада Победы на площади Революции в Челябинске
Хоккей
Бывший игрок «Трактора» вернулся в КХЛ
сегодня в 11:47
Бывший игрок «Трактора» вернулся в КХЛ
Общество
Все южноуральские ветераны получили именные поздравления от Президента
сегодня в 11:40
Все южноуральские ветераны получили именные поздравления от Президента
Общество
«Мы валялись на полу от счастья, узнав о победе!». Уникальные кадры из архива ОТВ
  
сегодня в 10:50
«Мы валялись на полу от счастья, узнав о победе!». Уникальные кадры из архива ОТВ
Общество
Венки и цветы возложили к Вечному огню в Челябинске под военные песни
  
сегодня в 10:44
Венки и цветы возложили к Вечному огню в Челябинске под военные песни
Наука
Орбита Земли сдвигается под действием соседних планет
сегодня в 10:21
Орбита Земли сдвигается под действием соседних планет
Общество
Челябинцы почтят память погибших фронтовиков у векового дуба
сегодня в 09:53
Челябинцы почтят память погибших фронтовиков у векового дуба
Общество
Великий День Победы празднуют космонавты на МКС
  
сегодня в 09:33
Великий День Победы празднуют космонавты на МКС
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6