Сегодня, 25 апреля, президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в РФ десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий», — говорится в документе.
Основными задачами, согласно указу, стали: создание эффективных методов «привлечения талантливой молодежи в сферу исследования и разработок», вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества, повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки.
Напомним, что Владимир Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 9 процентов. Президент РФ провел совещание по экономическим вопросам.
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