Владимир Путин объявил 2022 — 2031 годы десятилетием науки и технологий

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022-2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий»,

— говорится в документе.